Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir kadın sulama kanalındaki otomobilde ölü bulundu

        Antalya'da bir kadın, sulama kanalındaki otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 22:05 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir kadın sulama kanalındaki otomobilde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da bir kadın, sulama kanalındaki otomobilde ölü bulundu.

        Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki kanalda bir otomobil olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kanaldaki 07 AKU 552 plakalı otomobilde bulunan Hatice Doğan'ın (39) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Cenaze, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Öte yandan otomobil, sudan vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim

        Benzer Haberler

        Gündem Özel'de "Doğanın Davası: İklim Kanunu ve Zeytinliklerin Savunması"
        Gündem Özel'de "Doğanın Davası: İklim Kanunu ve Zeytinliklerin Savunması"
        Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı, Antalya-Konya karayolu beyaza büründü K...
        Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı, Antalya-Konya karayolu beyaza büründü K...
        Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yür...
        Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yür...
        Alanya'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
        Alanya'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
        Uluslararası Enerji Derneğince Antalya'da düzenlenen IAEE MECA Konferansı s...
        Uluslararası Enerji Derneğince Antalya'da düzenlenen IAEE MECA Konferansı s...
        Antalya'da 14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalışta...
        Antalya'da 14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalışta...