        Antalya Haberleri

        POYD üyeleri Antalya'da gala gecesinde buluştu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, yıl sonu dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        12.12.2025 - 23:55
        POYD üyeleri Antalya'da gala gecesinde buluştu
        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, yıl sonu dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

        Vali Hulusi Şahin, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Antalya'nın dünyada tanınan önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

        Kentin sahip olduğu yatak kapasitesi bakımından övünülecek durumda olduğunu anlatan Şahin, "Turizm alanında dünyanın en kaliteli hizmet sektörüne sahibiz." dedi.

        POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu da sektör olarak 2025'i güzel şekilde geçirdiklerini belirtti.

        Yabancı turist sayısı bakımından 17 milyon rakamının önemli olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, 2026'dan da umutlu olduklarını ifade etti.

        Gecede, derneğin etkinliklerine katkıda bulunanlara plaket verildi.

