        Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

        Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:16
        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

        Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, Endonezya uyruklu Komang Dewantari'ye (31) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

