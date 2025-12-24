Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türk Ticaret Bankası'nın Antalya şubesi hizmete açıldı

        Türk Ticaret Bankası'nın Antalya şubesi, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Ticaret Bankası'nın Antalya şubesi hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Ticaret Bankası'nın Antalya şubesi, törenle hizmete açıldı.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat üslerinden biri olan Antalya’da şube açan Türk Ticaret Bankası, 2026'nın ilk çeyreğinde şube sayısını 15'e çıkaracak.

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, şubenin açılışında, Antalya'nın, ülkenin dış ticaretinde önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, Türk Ticaret Bankası'nın, ihracatçıların dünya pazarlarına daha güvenle açılmalarını sağlayacak güçlü finansman altyapısı oluşturmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların önemli somut çıktısı olduğunu bildirdi.

        Bankanın, Antalya’da ve bölgede ihracat potansiyelinin kalıcı olmasına katkı sağlayacağına inandığını aktaran Ağar, "Türk Ticaret Bankası, ihracatın sürdürülebilir kazanımlar elde etmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

        - "Türk Ticaret Bankası ihracatçımızın çözüm ortağı gibi çalışıyor"

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe ise Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyüme için üretim ve ihracatın kritik önem taşıdığını belirtti.

        Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

        "Hedefe ulaşabilmemiz için yüksek teknolojiye, AR-GE'ye ve inovasyona daha çok yatırım yapmak, dijital ve yeşil dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar için ihracatçılarımızın uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişimi her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle İGE AŞ aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası firmalarımıza, doğrudan, hızlı ve uygun koşullarda finansman desteği sunarken üretim gücümüze ve ihracat odaklı kalkınma vizyonumuza hizmet ediyor. Bankamız ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırırken, teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışıyor."

        Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil de uygun koşullarda finansmana erişimin ihracatçılar için her dönem öncelikli konulardan biri olduğunu ifade ederek, 112 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası’nı ihracatçının ana bankası olma hedefiyle yeniden yapılandırdıklarını belirtti.

        Türk Ticaret Bankası'nın ihracatçının ana bankası olma vizyonuyla faaliyete geçmesinin ülkenin ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda stratejik bir gelişme olduğuna dikkati çeken Yeşil, "Bu perspektifle şubelerimizi, ihracatın en yoğun olduğu merkezlerde konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeşil, bu yıl ihracatçılara 75 milyar liralık finansman desteği sağladıklarını, 2026’da bu desteğin artarak devam edeceğini bildirdi.

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da ihracatın gelişmesinde kaliteli ürün ve rekabet edebilir fiyatların yanı sıra finansmana erişimin de büyük önem taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bebeğini darp eden anne tutuklandı!
        Bebeğini darp eden anne tutuklandı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Antalya'da kayalık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Antalya'da kayalık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor
        Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor
        Antalya'da milyonluk dolandırıcılık operasyonu Kendisini polis olarak tanıt...
        Antalya'da milyonluk dolandırıcılık operasyonu Kendisini polis olarak tanıt...
        Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan babadan acı haber Bab...
        Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan babadan acı haber Bab...
        Antalya'da 5 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından anne de balkondan düştü
        Antalya'da 5 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından anne de balkondan düştü
        Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı (2)