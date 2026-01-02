Antalya'da çiftçilere 403 milyon liralık enerji desteği sağlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019-2025 yılları arasında çiftçilere 403 milyon liralık enerji desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Güneş Enerji Santralleri (GES) yatırımlarıyla çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimlerine destek oluyor.

Bu kapsamda belediye, GES'ler ile ürettiği yıllık ortalama 8 milyon 500 bin kilovat elektrik ile 52 sulama kooperatifine bağlı yaklaşık 19 bin çiftçi ailesine yaklaşık 345 milyon liralık destek sağladı.

İşletmesi büyükşehir belediyesinde olan sulama tesislerine ise 58 milyon liralık destekte bulundu.