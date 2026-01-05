Antalya'da av sırasında tüfekle kazara vurulan genç öldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfekle kazara vurulan genç hayatını kaybetti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfekle kazara vurulan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Karagöz (26), Ahmet G. (18) ve Hüseyin C. Ç. (19) avlanmak için Karaöz Mahallesi'nin kırsalına gitti.
Av sırasında Ahmet G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu Oğuzhan Karagöz karın bölgesinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Karagöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili Ahmet G'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.