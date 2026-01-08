Antalya'da kahvehanede bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa müebbet hapis

Antalya'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bir sanığın ise beraatine karar verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Dere, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu yargılanan Adem Dere ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Akseven A. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti sanıklardan Furkan Dere'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanık Adem Dere'ye, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezasına düşürüldü. Sanık ayrıca "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.