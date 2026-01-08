Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da kahvehanede bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa müebbet hapis

        Antalya'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bir sanığın ise beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:17
        
        

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Dere, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu yargılanan Adem Dere ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Akseven A. duruşmaya katılmadı.

        Mahkeme heyeti sanıklardan Furkan Dere'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Diğer sanık Adem Dere'ye, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezasına düşürüldü. Sanık ayrıca "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Tutuksuz sanık Akseven A. ise beraat etti.

        Müşteki avukatı Fırat Kılıç, duruşma sonrası gazetecilere, yargılama sonunda verilen kararın bir nebze olsa ailenin acısını hafiflettiğini belirterek, "Dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Diğer sanığın da ağırlaştırılmış müebbet alması için üst mahkemeye başvuracağız." dedi.

        - Olay

        Kepez ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde 29 Kasım 2024'te kahvehanede yaşanan kavgada Furkan Dere yanındaki silahla ateş ederek Uğur Akyol'un ölümüne neden olmuş, olayla ilgili Furkan Dere, amcası Adem Dere ve Akseven A. gözaltına alınmıştı.

        Furkan Dere tutuklanmış, diğer iki sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme, sanık Adem Dere'nin de tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

