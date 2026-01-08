Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:18
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

        Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Bak, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

        Partililer tarafından karşılanan Bak, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve teşkilat yönetimiyle görüştü.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile partililer fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

