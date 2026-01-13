Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve kiti ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:42
        Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.T.S'ye ait bir işletmede kaçak elektronik sigara ve kitlerinin sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Jandarma ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada10 kaçak elektronik sigara ve 115 elektronik sigara kiti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        

