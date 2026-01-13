Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Jandarma ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada10 kaçak elektronik sigara ve 115 elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.T.S'ye ait bir işletmede kaçak elektronik sigara ve kitlerinin sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve kiti ele geçirildi.

