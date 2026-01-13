Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda S.G.İ'nin adresinde ve aracında yapılan aramada 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandama Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

