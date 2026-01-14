Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin "nitelikli zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "denetim görevinin ihmali", "güveni kötüye kullanma" ve" haksız mal edinme" iddialarıyla operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu ve birinin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.