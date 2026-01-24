Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Narenciyenin gen merkezindeki "Turunç Yolu", görsel şölen sunuyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın logosunda da yer alan turunç fidanlarının yetiştirildiği Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde (BATEM), 60 yılı aşkın süre önce oluşturulan "Turunç Yolu", kış aylarında ortaya çıkan manzarasıyla fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narenciyenin gen merkezindeki "Turunç Yolu", görsel şölen sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın logosunda da yer alan turunç fidanlarının yetiştirildiği Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde (BATEM), 60 yılı aşkın süre önce oluşturulan "Turunç Yolu", kış aylarında ortaya çıkan manzarasıyla fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Türkiye'nin önemli turizm ve tarım kentlerinden Antalya'da, kış mevsimiyle birlikte cadde ve sokakları süsleyen turunç ağaçları, oluşturdukları turuncu renklerle görsel bir şölen sunuyor.

        Kentte yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistler, meyvelerini uzun süre dökmeyen turunç ağaçlarının önünde fotoğraf çektiriyor.

        Apartman ve müstakil ev bahçelerinde de sıkça görülen turunç ağaçları, Antalya'nın kent dokusunun önemli unsurları arasında yer alıyor.

        Türkiye'de virüs ve hastalıklardan ari fidan üretim merkezleri arasında yer alan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (BATEM) 60 yılı aşkın önce dizayn edilen "Turunç Yolu" da dikkati çekiyor.

        Yılda 50 bini aşkın narenciye fidanı ile çiftçilerin talebinin karşılandığı enstitüdeki Turunç Yolu, geçmişte kente gelen siyasetçiler ve iş insanlarının sabah yürüyüşlerini yapmasıyla da biliniyor.

        Kış aylarında rüzgar ve yağışlarla yere dökülen turunç meyveleriyle adeta turuncuya bürünen yol, son yıllarda fotoğraf sanatçıları, belgeselciler ile gelin-damat çekimleri için tercih ediliyor.

        - "Turunç yavaş yavaş mutfaklarımızda yer almaya başladı"

        BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turunç bitkisinin narenciyenin en önemli anaçlarından biri olduğunu söyledi.

        Portakal, mandalina ve limon üretiminde turunç anacının kullanıldığını belirten Ünlü, "Turunç aşılanarak meyve verir hale getiriliyor. Dayanıklı bir bitki. Ekşi yapısı nedeniyle doğrudan tüketimi sınırlı olsa da Antalya'ya özgü coğrafi işaretli turunç kabuğu reçeli giderek daha fazla tanınıyor. Son yıllarda turunç ekşisi de mutfaklarda yer almaya başladı." ifadelerini kullandı.

        Enstitü olarak turunca verdikleri önemi bastırdıkları özel pullarla da vurguladıklarını dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

        "Postalarımızı artık turunç pulu ile gönderiyoruz. Enstitümüzdeki Turunç Yolu, tarımsal faaliyetleri aksatmayacak şekilde ziyaretçilere açık. Kış aylarında yaşanan şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle turunçlar yere dökülüyor ve çok güzel bir manzara oluşuyor. Dökülen meyvelerin çekirdeklerinden anaç fidan üretiyoruz. Ağaçtaki meyveleri ise toplayarak turunç kabuğu reçeli yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merk...
        Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merk...
        Bağımlılardan bıktı, evini camına "Bu evde uyuşturucu satışı yoktur, rahats...
        Bağımlılardan bıktı, evini camına "Bu evde uyuşturucu satışı yoktur, rahats...
        Araçta mahsur kalma ihbarına giden itfaiye teşekkür yerine sitemle karşılaş...
        Araçta mahsur kalma ihbarına giden itfaiye teşekkür yerine sitemle karşılaş...
        Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        JAK köpeği 'Ocak', 8 yılda 48 can kurtardı
        JAK köpeği 'Ocak', 8 yılda 48 can kurtardı
        Yoldan çıkıp sinyalizasyon direğine çarpan otomobil parçalandı: 1 yaralı
        Yoldan çıkıp sinyalizasyon direğine çarpan otomobil parçalandı: 1 yaralı