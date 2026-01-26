Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı

Habertürk
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:13
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları F.A. ve M.O.K'nin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada, şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendiği kaydedildi.

        İddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden Muhittin Böcek'in zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı degerlerinin aklanması'' suçlarından cezalandırılmasının istendiği belirtildi.

        Açıklamada, şüphelilerden İlker Arslan'a "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve "haksız mal edinme", Mustafa Gökhan Böcek'e yardım eden sıfatıyla "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması'' ile "nüfuz ticareti" suçlarından ceza verilmesinin talep edildiği vurgulandı.

        Oğul Böcek'in "yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda "suçu meslek edinen kişi" olarak da cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi.

        Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Z.K'nin de zincirleme suç hükümleri kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık 170 milyon 83 bin 116 lira mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 Rolex marka saat ve cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258 milyon 600 bin lira taşınmaz ve taşınır malın müsaderesinin talep edildiği, düzenlenen iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine 2026/23 iddianame değerlendirme numarası ile tevzi edildiği kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur."

