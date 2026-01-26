Habertürk
        Antalya'da 10. Tematik Kış Kampı "Eğitimciler" temasıyla başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Tematik Kış Kampları", Antalya'da "Eğitimciler Kampı" ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:12
        Antalya'da 10. Tematik Kış Kampı "Eğitimciler" temasıyla başladı
        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Tematik Kış Kampları", Antalya'da "Eğitimciler Kampı" ile başladı.


        Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, yurtların yalnızca barınma alanları olmadığını, aynı zamanda "ikinci bir üniversite" kimliğine sahip olduğunu söyledi.

        Gençleri geleceğe donanımlı şekilde hazırlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Kömür, "Yurtlarımızda sportif faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ve atölyelerle gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bizler bu koltuklardan ayrıldığımızda, yerimize dolu, donanımlı, bilgili, hassas ve ince düşünen gençlerin gelmesini istiyoruz." dedi.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise kış kamplarının gençlerin vizyonuna ve gelecek planlamalarına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

        Kampların bu yıl 10'uncusunun düzenlendiğini anımsatan Gürhan, şunları kaydetti:

        "81 ilimizden yaklaşık 2 bin 100 gencimizin bir araya geldiği bu kamplarda, gençlerimizi modern dünyanın değişkenliklerine hazırlamak en büyük hedeflerimizden biri. Alanında uzman yaklaşık 200 akademisyen, siyasetçi ve bilim insanını gençlerimizle buluşturarak bir yol arkadaşlığı yaptırmayı amaçlıyoruz. Bunun sonucunda hayallerinize ulaşma ve kendinizi tanıma noktasında çok önemli bir kamp dönemi geçeceğinizi düşünüyorum."

        Açılış konuşmalarının ardından Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, "Bir Öğrencinin Hayatına Dokunmak Gerçekten Mümkün mü?" başlıklı sunumunu yaptı.

        Türkiye genelinde 14 ilde, 14 farklı tema kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen kampın Antalya etabı, Ahmet Hamdi Akseki Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilecek.


        26-30 Ocak'ta yapılacak kampa, farklı şehirlerde öğrenim gören 150 üniversite öğrencisi katılacak.

        Kampta 5 gün boyunca öğrenciler, akademik seminerlerin yanı sıra şehir gezileri ve tarihi mekan ziyaretleri, şehitlik ve şehit yakını ziyaretleri, sportif turnuvalar, konserler, bilgi yarışmaları ve sinema gösterimleri gibi çeşitli etkinliklere katılacak.

