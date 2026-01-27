Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi" hakkında kanuna muhalefet soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporları doğrultusunda harekete geçen ekipler, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.



Yapılan detaylı analizler sonucunda şüphelilerin hesapları üzerinden olağan dışı olarak toplam 380 milyon liralık bir işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.



Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 25 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







