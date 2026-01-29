Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

        Perçin, AA muhabirine, ligin ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladıklarını anımsattı.

        Kasımpaşa maçındaki iyi oyunun Gençlerbirliği maçı için kendilerini ümitlendirdiğini belirten Perçin, "Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandık. Taraftar da güzel bir birliktelik içerisine girdi. Futbolcularımız maçın önemini çok iyi biliyorlardı ve sonuçta güzel bir galibiyet aldık. Ligin ilk yarısında sahada gösteremediğimiz oyunu Gençlerbirliği karşısında gördük. İyi bir başlangıç yaptık ve mutluyuz." diye konuştu.

        Yarın sahalarında ağırlayacakları Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiğini vurgulayan Perçin, rakiplerinin de galibiyet için geleceğine işaret etti.

        Trabzonspor'un bu yıl çok güçlü olduğunu ve iyi futbol oynadığını anlatan Perçin, "İyi kadroları var. Biz de bu maça iyi çalışıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de çok motive. Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Tribünde de güzel bir destek olacak. İyi bir ambiyansla bu maçtan alnımızın akıyla inşallah çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu. i




        - "Bazı genç futbolcularına transfer teklifleri var"

        İç saha karşılaşmalarında galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Perçin, son dakikada çok goller yediklerini bu durumun kendilerinde travma oluşturduğunu söyledi.

        Gençlerbirliği galibiyeti ile futbolcuların da bu travmadan çıktığını ve üzerlerindeki baskıyı attığına işaret eden Perçin, Trabzonspor'u yenerek yukarıya doğru ivme yakalayacaklarını kaydetti.

        Hasan Yakub İlçin dahil olmak üzere bazı genç futbolcularına transfer teklifleri olduğunu açıklayan Perçin, "Kulüp menfaati neyse onu düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizi versek bile ileride kulübe maddi katkı vermelerini sağlayacağız. Sonraki satıştan en az yüzde 40 payla satmayı düşünüyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı

        Benzer Haberler

        Bitkin halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
        Bitkin halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
        Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbe...
        Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbe...
        "Ustalara Saygı" konseri Antalyalılarla buluşacak
        "Ustalara Saygı" konseri Antalyalılarla buluşacak
        Büyükşehir ekiplerinden Alacami yolunda heyelan çalışması
        Büyükşehir ekiplerinden Alacami yolunda heyelan çalışması
        Antalya ile Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisleri kardeş oluyor
        Antalya ile Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisleri kardeş oluyor
        Antalya'da son 2 haftada 502 şahıs tutuklandı
        Antalya'da son 2 haftada 502 şahıs tutuklandı