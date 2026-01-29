Antalya'da refüjdeki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin refüjde bulunan çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Baran E. idaresindeki 07 CCJ 959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya Bulvarı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjde bulunan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince ters dönen araçtan çıkarılan sürücü Baran E. ile 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.