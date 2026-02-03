Antalya'da "kök hücre" bağışında farkındalık oluşturmak için program düzenlendi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ev sahipliğinde, sağlık çalışanlarına yönelik "Sağlık Çalışanından Hayata Bağış" temasıyla "Kök Hücre Bağışı ve Farkındalık Sempozyumu" düzenlendi.



Hastanenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, bağış süreci, hemşirelik bakımı, sağlık çalışanlarının ve hastaların deneyimleri konuşmacılar tarafından ele alındı.



Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı konuşmada, birçok hastalığın tedavisinde kök hücrenin kullanılmasının önemli olduğunu belirterek, kök hücre bağışı yapmanın insanı değerli, farklı kıldığını söyledi.



İnsanların başına hastalık geldiğinde bağışın önemini daha iyi anladığını dile getiren Özkan, herkesi kök hücre bağışına davet etti.



Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop da bağışçı sayısı artıkça hastaların kök hücre nakli bekleme sürelerinin de azalacağını ifade etti.



Bağışların artmasında farkındalık çalışmalarının önemini anlatan Ertop, "Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölgesi olarak Antalya, Isparta ve Burdur'da hizmet veriyoruz. 2013'te kurulduğundan günümüze kadar merkezimizde 75 binin üzerinde bağışçı rakamına ulaştık. 2025'te 99 eşleşme, kök hücre nakli için 71 toplama gerçekleşti. Bağışçı olabilmek için 18-35 yaş arasında gönüllü olmak yeterli. Kızılayın kan alma birimlerine başvurmaları halinde ekibimiz yardımcı olacaktır." diye konuştu.



Ertop, bağışçıdan kök hücre alımının zor bir işlem olmadığına dikkati çekerek, dünyada ve Türkiye'de 100 binlerce nakil toplama işleminin gerçekleştiğini ve olumsuz durum yaşanmadığını vurguladı.



- "Bağışçının nakilden vazgeçmesi hasta için yıkım oluyor"



Antalya EAH Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras ise vatandaş kadar sağlık çalışanların da kök hücre farkındalığını artırmak istediklerini söyledi.



Bağışçıyı doğru bilgiyle yönlendirmenin önemine değinen Aras, hastanelerinde kök hücrenin hematolojik, sinir hasarlarında veya bazı onkolojik hastalıklarda kullanıldığını belirtti.



Hastanenin Hematoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, bazı hastalıkların tedavisi sırasında kemik iliği, bazı hastalıkların nüksetmemesi için de kök hücre nakli gerektiğini belirtti.



Kurtoğlu, 2013'te kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) kayıtlı vericisiyle dünyada yedinci sırada yer aldığına dikkati çekerek, 10 yılda 8 bine yakın kemik iliği naklinin gerçekleştiğini anlattı.



TÜRKÖK sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulduklarını ifade eden Kurtoğlu, "Komşu ve kardeş olan ülkelere de kemik iliği gönderme imkanımız var. Bağışçı olan kişilerin bazıları hastayla eşleştiği zaman farklı sebepler sunarak kemik iliği vermekten vazgeçebiliyor. Bu durum hem hasta hem de hasta yakınları için ciddi yıkım oluyor. Bağışçı olacak kişilerin, bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

