        Alanya'da piknik alanındaki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

        Alanya'da piknik alanındaki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında piknik alanındaki restoran hasar gördü, bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:44
        Alanya'da piknik alanındaki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında piknik alanındaki restoran hasar gördü, bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Bademağacı Mahallesi'ndeki piknik alanında bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle restoranda ve bir otomobilde hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

