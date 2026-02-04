Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da düzenlenen "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" etkinliklerle sürdü

        Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) Antalya'da düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP)" etkinliklerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:42
        Antalya'da düzenlenen "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" etkinliklerle sürdü
        Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) Antalya'da düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP)" etkinliklerle devam etti.

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla Aksu ilçesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, gençler konser verdi, halk oyunları gösterisi sunuldu ve katılımcılarla kahoot oyunu oynandı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, "aktif iyi" ve "pasif iyi" diye iki çeşit iyilik olduğunu vurguladı.

        Aktif iyi olarak kötülüğü herkesin gücü oranında yasaklayacağını vurgulayan Şahin, "Vicdanınızın üstünü örtmeyin. İyilerden olun, sorumluluktan kaçmayın, cesur olun, mutlaka başaracaksınız." dedi.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da gençlik alanında yapılan çalışmalarla değişimi, dönüşümü yakından izleme fırsatı bulduklarını vurguladı.

        Gençlik çalışmalarının süreklilik istediğini ifade eden Gürsoy, "Gençlik çalışmaları emekle yürünmesi gereken bir alan, çıktısı hemen görülmeyen zorlu alanlardan biri. O yüzden büyük emekler oluyor. Bu emekleri siz büyütüyorsunuz." diye konuştu.


        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ise Türkiye'de gençlere yönelik önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, ülke genelinde 570 gençlik merkezi olduğunu söyledi.

        Ülkede yapılan yatırımların sessiz devrim niteliğinde olduğunu belirten Eminoğlu, profesyonel olarak 2 bin 545 gençlik lideri, 5 bin 500'e yakın gönüllü kamp lideri olduğunu vurguladı.

        - "Her şey tarih, mekan ve kültürden ibarettir"

        Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, 23 yılda Türkiye'nin çok önemli yere geldiğini ifade ederek, GLEP kamplarına üçüncü kez katıldığını söyledi.

        İnsanın kültür, zamanın tarih ve coğrafyanın mekan olduğunu aktaran Ünal, şöyle konuştu:

        "Aslında her şey tarih, mekan ve kültürden ibarettir. Biz bir dönem hafıza kaybı yaşadık ve şu anda büyük bir uyanış yaşıyoruz. Bütün coğrafyalar Afrika'dan Kuzey Afrika'dan Kafkaslara, Balkanlara kadar başlarını ilk kaldırdıklarında son hatırladıkları yere, İstanbul'a bakıyor. Bugün Türkiye hafızasını kazanırken yeniden gönül coğrafyasına, nereye ait olduğumuzu ve kim olduğumuzu hatırlatıyor."

        Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise 208 üniversiteye destek sunduklarını, 20 bin üniversitelinin bir veya iki dönem yurt dışında eğitim almasını sağladıklarını ifade etti.

        Erasmus+ Programını yaptıklarını ve bunu 33 ülkenin yönettiğini anlatan Astarcı, 10 bini aşkın proje başvurusu aldıklarını, 10 bin meslek lisesi öğrencisine de yurt dışında staj imkanı sunduklarını belirtti.

        Astarcı, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Derdiniz olsun, samimi olun. Yaptığınız her işi, sadece Allah rızası için yapın. Mütevazı kalın, kendinizi maddi ve manevi anlamda çok iyi hazırlayın." dedi.

        TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ise katkı sunanlara teşekkür ederek, programın ciddi emek vererek düzenlenen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Platformun eğitim koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Alpaydın da milli manevi kalkınma için daha büyük çabaya ihtiyaç olduğunu kaydederek, gençlik liderliği eğitimlerini önemsediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

