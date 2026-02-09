Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Sağlık Müdürü Özkan'dan Kemer Devlet Hastanesine ziyaret

        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kemer Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:44
        Antalya Sağlık Müdürü Özkan'dan Kemer Devlet Hastanesine ziyaret
        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kemer Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Prof. Dr. Özkan’a Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çağdaş Dağlı ve hastane yönetimi eşlik etti.

        Hastanenin poliklinik alanlarında incelemelerde bulunan Özkan, sağlık hizmeti alan hastalarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından Kemer Devlet Hastanesi Eğitim Salonu’nda, hastane birim sorumlularının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hastanenin genel işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve planlanan projelere ilişkin sunumlar yapıldı.

        Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Dağlı, göreve başladığı tarihten itibaren hastanede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Toplantı sonunda Prof. Dr. Özkan, hastanenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Başhekim Dağlı başta olmak üzere hastane yönetimine ve tüm birim sorumlularına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

