Antalya'da sahilde ölü inek bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde sele kapıldığı düşünülen inek ölüsü, marinanın kıyısında bulundu.





Bölgede birkaç gündür hakim olan sağanak, bazı yerlerde sele neden oldu. Kaş Setur Marina'da bulunan vatandaşlar, sahilde ölü bir ineğin olduğunu fark etti.





Durumun, Kaş Belediyesi'ne bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.





Ekiplerin, sele kapılarak geldiği düşünülen ölü ineği denizden çıkarma çalışması sürüyor.

