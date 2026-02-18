Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da sahilde ölü inek bulundu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde sele kapıldığı düşünülen inek ölüsü, marinanın kıyısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:43 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:43
        Antalya'da sahilde ölü inek bulundu
        Antalya'nın Kaş ilçesinde sele kapıldığı düşünülen inek ölüsü, marinanın kıyısında bulundu.


        Bölgede birkaç gündür hakim olan sağanak, bazı yerlerde sele neden oldu. Kaş Setur Marina'da bulunan vatandaşlar, sahilde ölü bir ineğin olduğunu fark etti.


        Durumun, Kaş Belediyesi'ne bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.


        Ekiplerin, sele kapılarak geldiği düşünülen ölü ineği denizden çıkarma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

