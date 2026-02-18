Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yeni jenerasyonların tatil isteklerini çok iyi takip etmek gerektiğini belirterek, "Dünyada en fazla parayı 30-44 yaş arasındakiler harcıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:45 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yeni jenerasyonların tatil isteklerini çok iyi takip etmek gerektiğini belirterek, "Dünyada en fazla parayı 30-44 yaş arasındakiler harcıyor." dedi.

        Kavaloğlu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kundu Tesisler Bölgesinde bir otelde düzenlenen aylık toplantılarında, AKTOB olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

        Antalya'nın marka değerini kimsenin düşürmesine izin vermeyeceklerini belirten Kavaloğlu, "Yeni jenerasyonların tatil isteklerini çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Dünyada en fazla parayı 30-44 yaş arasındakiler harcıyor. Son araştırmalar bunu ortaya koydu. Bu yaş aralığındakiler tatil tercihlerini daha çok dijital ortamlarda yapıyor. Pandemiden sonra dijital sistem klasik sistemin üzerine çıktı." diye konuştu.

        Kavaloğlu, küresel turizmde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla Online Travel Agencies (OTA) pazarının, gelecek 10 yılda sektörün en güçlü büyüme alanlarından biri olmaya hazırlandığına değindi.

        Özellikle milenyum ve z kuşağı kullanıcıların, kişiselleştirilmiş öneriler, self-servis rezervasyon ve anlık fiyat karşılaştırma olanakları sayesinde OTA platformlarını tercih ettiğini vurgulayan Kavaloğlu, bu alanda gelişmenin önemine işaret etti.

        Bisiklet turizmine de değinen Kavaloğlu, küresel bisiklet turizmi endüstrisinin 2025'te 117,8 milyar dolar olarak değerlendirildiğini, 2035'e kadar yüzde 7,1'lik büyüyerek, 235,1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

        - Antalya'da ocak ayında Azerbaycan pazarı yüzde 72 büyüdü

        Kavaloğlu, bisiklet turizminde daha kat edilmesi gereken yol olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bisiklet turizminde Avrupa çok başarılı olmuş. Bisiklet kültürdür, o bisiklet rotalarının içinde olmak için bu kültürün olması gerekiyor. Sürdürülebilir sertifika, eko etiketi gerekiyor. Hollanda'ya 4,3 milyon insan, Fransa'ya 3,8 milyon insan geliyor bisiklet turuna katılıyor, endemik bitkileri inceleme fırsatı buluyor. Bisiklet turizminin gelişmesi için oluşturulan rotalar çok önemli."

        Toplantıda, Antalya'yı bu yılın ocak ayında, 166 bin 972'si yabancı olmak üzere toplam 234 bin 37 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

        Ocak ayında gelen futbol takımları nedeniyle Azerbaycan'ın yüzde 72, İsviçre'nin yüzde 26, Polonya'nın yüzde 13, Rusya'nın ise yüzde 9 ile en güçlü artış gösteren pazarlar olduğu belirtildi.

        Toplantıda, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da turizm yatırım ve önerilerine ilişkin sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasını kazan...
        Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasını kazan...
        Trendyol 1. Lig : Serikspor: 2 - Çorum FK: 3
        Trendyol 1. Lig : Serikspor: 2 - Çorum FK: 3
        Antalya'da sahilde ölü inek bulundu
        Antalya'da sahilde ölü inek bulundu
        Antalya, Isparta ve Burdur'da süslenen okullarda ramazan heyecanı yaşatılıy...
        Antalya, Isparta ve Burdur'da süslenen okullarda ramazan heyecanı yaşatılıy...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kepez'de Ramazan öncesi tatlı üretim ve satışı denetimi
        Kepez'de Ramazan öncesi tatlı üretim ve satışı denetimi