        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:45
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler tarafından "dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık" suçlarından aranan firari hükümlü B.T'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Buna göre hakkından kesinleşmiş 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Kadıpaşa Mahallesi'nde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

