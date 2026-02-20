Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi açıldı

        Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi, sanatseverlerle buluştu.

        Giriş: 20.02.2026 - 17:11 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:11
        Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi açıldı
        Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi, sanatseverlerle buluştu.


        Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyelerinin eserlerinden oluşan sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Sergide, akrilik, yağlıboya, suluboya, seramik ve minyatürden oluşan 75 eser yer aldı.

        GÜSAD Başkanı ve sergi küratörü Ertuğrul Hepgüzel, dernek olarak her yıl geleneksel bahar sergisi yaptıklarını belirtti.

        İran, Kazakistan, Rusya ve Türkiye'den 55 sanatçının çalışmalarının olduğunu söyleyen Hepgüzel, "Burada yabancı üyelerimizin de çalışmaları var, her biri kendi tekniğiyle çalıştı. Ayrıca sergimizin diğer özelliği de daha önce güzel sanatlar derneğinin belli bir seviyeye gelmesinde başarılar sağlamış ve vefat etmiş 4 sanatçımızın eserleri de mevcut." diye konuştu.

        Sergi, 1 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

