Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen "Tofi" platinle yürümeye başladı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir ağacın altına bırakılan "Tofi" adlı kedi, veterinerde ayağına takılan platin sayesinde yeniden yürümeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen "Tofi" platinle yürümeye başladı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir ağacın altına bırakılan "Tofi" adlı kedi, veterinerde ayağına takılan platin sayesinde yeniden yürümeye başladı.

        Muratpaşa ilçesinde bir kurum tarafından bakımı üstlenilen "Tofi" adlı smokin cinsi kedi, araç çarpması sonucu yaralandı. Ayağı kopma noktasına gelen kedi, sürücü tarafından çevredeki bir ağacın altına bırakılarak ölüme terk edildi.

        Bölgede bir vatandaş tarafından fark edilen kedi, veteriner kliniğine götürüldü. Amputasyon için ameliyata alınan kedi, operasyon sırasında ayak kaslarını hareket ettirince Veteriner Hekim Yiğit Can Aslan, yürüme ihtimalini değerlendirerek hayvanın ayağına platin taktı.

        Kedi, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. İlk adımlarını atmaya başlayan "Tofi", tedavi sürecini yakından takip edenleri sevindirdi.

        Veteriner kliniğine yakın bölgede iş yeri bulunan medikal estetisyen ve mesleki eğitmen Aysun Kayapınar, kediyi sahiplenerek iş yerinde bakmaya başladı.

        "Tofi", yaşama tutunma hikayesiyle ve sevimliliğiyle iş yeri çalışanlarının ve müşterilerin gözdesi haline geldi.

        - "İş yerimizin adeta maskotu haline geldi"

        Aysun Kayapınar, AA muhabirine, "Tofi"nin hikayesiyle herkesi etkilediğini söyledi.

        "Tofi"yle ilk karşılaştığında hemen kucağına geldiğini ve o anda "Bu benim kedim. Sahiplenmeliyim." dediğini ifade eden Kayapınar, "Aramızda çok güzel bir bağ var. Yıllardır beraber yaşıyoruz gibi. Benim çocuğum gibi. Onun inatla yaşama tutunması beni ve müşterilerimi çok etkiliyor. İş yerimizin adeta maskotu haline geldi." diye konuştu.

        "Tofi"nin tedavisinin sürdüğünü dile getiren Kayapınar, her geçen gün sağlığının daha iyiye gittiğini kaydetti.

        - "Hayata sımsıkı tutundu"

        Veteriner Hekim Aslan da smokin cinsi kedilerin yapısal olarak daha kuvvetli olduğunu anlattı.

        "Tofi"nin de hayata sımsıkı tutunduğunu belirten Aslan, "Kediyi ampute etmek için girdiğimiz ameliyatta küçük bir kas hareketi bizi platine yönlendirdi. Çok düşük bir ihtimalimiz vardı, belki başarısız olacaktık ama denedik ve yüzde 1'lik bir ihtimal onu yeniden hayata bağladı. Yeniden eski günlerdeki gibi koşup oynamasını sağladı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Antalya'da kışın karaya çekilen tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
        Antalya'da kışın karaya çekilen tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
        Antalya Sağlık Turizmi Zirvesi 3 Nisan'da düzenlenecek
        Antalya Sağlık Turizmi Zirvesi 3 Nisan'da düzenlenecek
        Hırsızlık yapmaması için uğraşan kız arkadaşını da kandırıp ne varsa çaldı...
        Hırsızlık yapmaması için uğraşan kız arkadaşını da kandırıp ne varsa çaldı...
        Caretta kumsalındaki temizlik çalışmasında 1500 lağım çukuru tespit edildi
        Caretta kumsalındaki temizlik çalışmasında 1500 lağım çukuru tespit edildi
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davası sanığında 1 sanığa t...
        Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davası sanığında 1 sanığa t...
        Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında bir sanığa ev hapsi
        Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında bir sanığa ev hapsi