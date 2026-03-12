Antalya'da kışın karaya çekilen tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da yaz döneminde turistleri "mavi yolculuğa" çıkaran tur tekneleri, kışın ise tadilat, bakım ve kontroller için karaya çekiliyor.





Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar sahilde yaz boyunca turistleri denizde keşfe çıkaran günübirlik tur tekneleri, kış dönemini ise karada geçiriyor.





Ekim sonu gibi karaya çıkarılan teknelerde, yaklaşık 5 ay boyunca gövde temizliği, motor şanzıman bakımı, elektrik sistemi, su tesisatı, yelken, donanım kontrolleri yapılıyor ve boyanıyor.



Bakım ve onarımı tamamlanan tekneler, nisanda denize indiriliyor.



- Antalya'da yaklaşık 1200 tur teknesi faaliyette



Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, kentte Kalkan ile Gazipaşa arasında yaklaşık 1200 turizm işletme belgeli tekne bulunduğunu söyledi.



Antalya kıyılarının deniz turizmi açısından zengin rotalara sahip olduğunu belirten Çetin, tur teknelerinin Gazipaşa'dan başlayarak Alanya, Manavgat, Adrasan, Kaş ve Kalkan'a uzanan güzergahta turistleri gezdirdiğini kaydetti.



Turlarda özellikle tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan koyların ve bölgelerin ziyaret edildiğini anlatan Çetin, Alanya Kalesi, Side, Kekova, Üçağız gibi tarihi noktaların deniz turizmi rotalarının başında geldiğini ifade etti.



Çetin, yaz döneminde güvenli ve keyifli turların yapılabilmesi için de tur teknelerinin kışı karada geçirdiğini dile getiren Çetin, "Teknelerin hepsi şu anda karada, bakım ve onarımları yapılıp, yeni sezona hazırlanıyor. 15 Nisan gibi denize inmiş olurlar. Denizde turizmin hareketlenmesini bekleyecekler." dedi.



Teknelerin yaklaşık 5 ay karada kaldıklarını kaydeden Çetin, bu dönemde boyalarının, eskiyen yerlerinin, döşemelerinin yenilendiğini, motor bakımlarının yapıldığını, kapsamlı bir şekilde kontrolden geçirildiğini anlattı.



Antalya kıyılarının deniz turizmiyle keşfedildiğini ifade eden Çetin, "Antalya'daki günübirlik gezinti teknelerini tercih eden turistlerin yüzde 70'i yabancı. Kaş, Adrasan gibi yerlerde yerli turist daha fazla ama diğer yerlerde yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.



Ahmet Çetin, tur teknelerinden yaz döneminde yaklaşık 3 bin kişinin geçimini sağladığına değindi. Bazı kaptanların aileleriyle çalıştığına dikkati çeken Çetin, bu sayının aileler de eklendiğinde 10 bini bulabildiğini ifade etti.



- Tekne sahipleri yaza hazır



Tekne sahiplerinden Oğuz Şahin, yaz sezonunu yoğun geçirdiklerini ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kış döneminde gerekli tüm kontrolleri yaptıklarını söyledi.



Teknesini ekimde balıkçı barınağına çıkardığını belirten Şahin, "Burada teknenin alt bakımlarını, motor bakımlarını yapıyoruz, makinede arıza varsa gideriyoruz, boyuyoruz, tekrar denize indiriyoruz." ifadesini kullandı.



Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Şahin, bu ay sonunda ya da nisanda tekneleri denize indireceklerini bildirdi.



Tekne sahiplerinden Tamer Sığ da küçüklüğünden bu yana teknede çalıştığını ve son 6 yıldır kendi teknesiyle turlara çıktığını kaydetti.



Teknelerin sürekli suda kalmasının daha fazla yıpranmasına neden olduğunu anlatan Sığ, "Teknelerin karada 3-4 ay beklemesi daha sağlıklı, sürekli suyun içinde durması iyi değil. Yazın can taşıyoruz, bu açıdan zamanında bakımlarının yapılması gerekiyor." diye konuştu.

