Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kepez Belediyesi personellerine işitme sağlığı eğitimi verildi

        Kepez Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik "işitme sağlığı eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez Belediyesi personellerine işitme sağlığı eğitimi verildi

        Kepez Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik "işitme sağlığı eğitimi" gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamındaki eğitimde, yaş almayla ortaya çıkan işitme kayıpları, denge problemleri ve iletişim güçlükleri ele alındı.

        Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mesut Çoban, "Sağlığın Sessiz Sinyalleri, Kulak, Burun, Boğaz Ne Anlatıyor?" başlıklı konuşmasında, duyma problemi yaşayan bireylerle doğru iletişim kurmanın önemini ve bu bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlayabilmeleri için uygulanabilecek iletişim yöntemlerini anlattı.

        Ayrıca programda, yüksek sese maruz kalan personelin işitme sağlığını koruyabilmesi için alınması gereken önlemler, denge ve baş dönmesi gibi kulak kaynaklı sağlık sorunlarının günlük yaşam üzerindeki etkileri ve bu tür durumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimlerle, çalışanların kendi sağlıklarını korumalarına katkı sağlanması ve engelli bireylerle kurulan iletişimin daha sağlıklı ve doğru bir zemine oturtulması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği konuşuldu
        Antalya'da sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği konuşuldu
        Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kam...
        Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kam...
        Ölüm, fırın çalışanını çay molasında yakaladı Dinlenmek için dışarı çıkan f...
        Ölüm, fırın çalışanını çay molasında yakaladı Dinlenmek için dışarı çıkan f...
        QM Awards'ta başarılı turizmciler ödüllendirilecek
        QM Awards'ta başarılı turizmciler ödüllendirilecek
        Antalya'da kışın karaya çekilen tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
        Antalya'da kışın karaya çekilen tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
        Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen "Tofi" platinle yürümeye başladı
        Araç çarptıktan sonra ölüme terk edilen "Tofi" platinle yürümeye başladı