        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:24
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

        Takip sonucu Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

