Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi. Takip sonucu Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

