        9. Antalya Akra Caz Festivali haziranda başlayacak

        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, 5-20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        9. Antalya Akra Caz Festivali haziranda başlayacak

        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, 5-20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Akra Hotels'ten yapılan açıklamaya göre, Akra Hotels tarafından bu yıl 9'uncusu organize edilen festival, otelin açık hava sahnesinde Grammy ödüllü dört sanatçıyı da ağırlayacak.

        Festival, çağdaş cazla birlikte funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

        Kenan Doğulu, usta caz müzisyenleriyle hazırladığı pop caz projesi "İhtimaller" ile 5 Haziran"da festivalin açılışını yapacak. 6 Haziran'da dünyaca ünlü saksafon sanatçısı, Rusya’nın caz elçisi Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev, 10 Haziran’da ise 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, 12 Haziran’da Grammy ve BRIT ödüllü soul ve R&B’nin dünyaca ünlü ismi Joss Stone sahne alacak.

        Festival, 13 Haziran’da "Sounds From The Ancestors" projesiyle Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, 17 Haziran'da Afro-Küban ve Latin cazının dünyaca ünlü isimleri Grammy ödüllü bas gitarist, vokalist Richard Bona, piyanist ve vokalist Alfredo Rodriguez ile perküsyonist Michael Olivera’dan oluşan "Richard Bona/Alfredo Rodriguez Trio" ve 18 Haziran’da SU Trio, Leviers ve Mojo 5’in sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseriyle devam edecek.

        Festivalin kapanışı ise piyanist ve besteci Fazıl Say’ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla 19 ve 20 Haziran’da gerçekleşecek. Bu konserlerde Fazıl Say’a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik edecek.

        Festivalin biletleri, 15 Nisan itibarıyla yurt içi ve dışında "Biletix" gişelerinden ve "biletix.com" adresinden alınabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

