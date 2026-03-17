YÖREX Anadolu'nun yöresel zenginliğini Antalya'da sergileyecek

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 7 bölgenin kültürel ve ekonomik mirasını Antalya'da buluşturacak.



Anadolu'nun yöresel zenginliğinin sergileneceği YÖREX, 22-26 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.



Fuara, Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsalar, kalkınma ajansları, üretici birlikleri, belediyeler ve kooperatifler katılacak.



Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, YÖREX'in sadece bir fuar olmadığını, Anadolu'nun üretim gücünü ve kültürel mirasını dünyaya tanıtan önemli bir platform olduğunu ifade etti.



Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması, üreticilerin yeni pazarlara ulaşması ve yerel ekonomilerin güçlenmesi açısından YÖREX'in büyük bir rol üstlendiğini belirten Çandır, şunları kaydetti:



"Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısı 2010'dan bu yana ciddi artış kaydetti. 2010'da 109 olan coğrafi işaretli ürün sayımız 1824'e çıktı. Başvurusu yapılan 837 ürünümüz de tescil bekliyor. Avrupa Birliği'nde tescilli ürünümüz 45 oldu. Yöresel ürünlerimiz kırsal kalkınma ve yerel ekonominin gelişimi için büyük önem taşıyor. YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı ve ticari değere dönüştüğü en önemli organizasyonlardan biri. Anadolu'muzun eşsiz lezzetleri, el emeği ürünleri ve kültürel mirasını bu yıl da Antalya'da YÖREX'te buluşturacağız."



Fuarın yerel değerleri markaya dönüştüren güçlü bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Çandır, oda ve borsalar başta olmak üzere tüm kurumları, kalkınma ajanslarını, kooperatifleri ve üreticileri YÖREX'te stant açmaya davet etti.

