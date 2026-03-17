        YÖREX Anadolu'nun yöresel zenginliğini Antalya'da sergileyecek

        Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 7 bölgenin kültürel ve ekonomik mirasını Antalya'da buluşturacak.

        Giriş: 17.03.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Anadolu'nun yöresel zenginliğinin sergileneceği YÖREX, 22-26 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

        Fuara, Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsalar, kalkınma ajansları, üretici birlikleri, belediyeler ve kooperatifler katılacak.

        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, YÖREX'in sadece bir fuar olmadığını, Anadolu'nun üretim gücünü ve kültürel mirasını dünyaya tanıtan önemli bir platform olduğunu ifade etti.

        Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması, üreticilerin yeni pazarlara ulaşması ve yerel ekonomilerin güçlenmesi açısından YÖREX'in büyük bir rol üstlendiğini belirten Çandır, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısı 2010'dan bu yana ciddi artış kaydetti. 2010'da 109 olan coğrafi işaretli ürün sayımız 1824'e çıktı. Başvurusu yapılan 837 ürünümüz de tescil bekliyor. Avrupa Birliği'nde tescilli ürünümüz 45 oldu. Yöresel ürünlerimiz kırsal kalkınma ve yerel ekonominin gelişimi için büyük önem taşıyor. YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı ve ticari değere dönüştüğü en önemli organizasyonlardan biri. Anadolu'muzun eşsiz lezzetleri, el emeği ürünleri ve kültürel mirasını bu yıl da Antalya'da YÖREX'te buluşturacağız."

        Fuarın yerel değerleri markaya dönüştüren güçlü bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Çandır, oda ve borsalar başta olmak üzere tüm kurumları, kalkınma ajanslarını, kooperatifleri ve üreticileri YÖREX'te stant açmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında...
        Kepez'den Kadir Gecesi'nde 5 bin kişilik birlik sofrası
        Manavgat Belediyesi'nden kırsal mahallelerde bayram öncesi ücretsiz kuaför...
        Antalya Havalimanı 2 ayda yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdi
        Elmalı'da durdurulan araçtan 4 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçiril...
        Aksu'da 243 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
