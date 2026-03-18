BAİB Başkan adayı Can, ihracatçılarla buluştu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan adayı Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'daki ihracatçılarla bir araya gelerek hedeflerini, projelerini ve çalışmalarını anlattı.



Antalya'da 8-9 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul için başkan adaylığını açıklayan Can, kent merkezindeki bir otelde iftar programı düzenledi.



Batı Akdeniz ekonomisinin kalkınmasının en önemli sac ayağının ihracat olduğunu belirten Can, "Batı Akdeniz bugün, yaş meyve sebze ve gıda sektörleriyle dünya sofralarına ulaşan, doğal taş ve mermer sektörüyle dünyanın birçok ülkesinin mimarisine imza atan, orman ürünleri ve mobilya sektörüyle katma değer üreten, kimya, makine, elektrik ve birçok sektörüyle büyüyen güçlü bir ihracat potansiyeline sahip." diye konuştu.





Yurt dışı ticari heyet ziyaretlerini önemsediklerini aktaran Can, dijital ihracat projeleriyle yeni ürün ve pazarları bölgeye kazandırmak istediklerini kaydetti.



Can, ihracatçıların en önemli sorunlarına da çözüm üretmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.



