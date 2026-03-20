Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
F.O. İdaresindeki 34 HZG 380 plakalı minibüs, Antalya – Alanya D400 karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında A. Ç idaresindeki 35 ACM 913 plakalı hafif ticari araç, M. Ö. idaresindeki 07 NOB 84 plakalı hafif ticari araç ile K.A.Ç. idaresindeki 06 CFY 037 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 35 ACM 913 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan P.Ç. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.