Akseki protokolü bayramda görev başındaki kamu personelini ziyaret etti

Antalya’nın Akseki ilçesinde protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki kamu personelini ziyaret etti.



Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, İlçe Belediye Başkanı İlkay Akca ve beraberindeki protokol üyeleri, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan kamu personelini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.



Ilıca, Akca ve beraberindekiler, Akseki Bölge Trafik ve Trafik İlçe Jandarma müşterek yol uygulama noktası, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye İstasyonu, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, Akseki Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



Görev başındaki personelle bayramlaşan protokol üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kaymakam Ilıca, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm kamu personeline teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.



Belediye Başkanı Akca da güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının ve tüm kamu görevlilerinin bayramını kutladı.



