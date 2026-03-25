Antalya Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında 3 Nisan'da AKM Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.



ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, program Çaykovski'nin sahneye taşıdığı zarif bale dünyasını ve kontrbasın virtüöz repertuvarıyla örülen yüksek enerjili solist anlatısını 3 Nisan saat 20.30'da bir araya getirecek.



Orkestrayı İtalyan şef Alessandro Cedrone'nin yöneteceği konser, hem solist-orkestra dengesini hem de orkestranın renk paletini aynı program içinde belirginleştirecek buluşma niteliği taşıyor.



Gecenin solisti, kontrabas sanatçısı Bozo Paradzik. Kontrbas repertuvarının virtüöz yapıtları üzerinden kurulacak bu program, dinleyiciye hem çalgının sınırlarını genişleten bir solist performansı hem de orkestrayla kurulan canlı diyaloğu yakından izleme imkanı sunacak.



Konserin açılışında Çaykovski'nin "Fındıkkıran Bale Süiti" seslendirilecek. Gecenin solist bölümünde ise Giovanni Bottesini'nin kontrbas için yazdığı seçkin yapıtlar yer alıyor.







