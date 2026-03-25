        Manavgat'ta iki belediye aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait kamyonet ve kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Manavgat'ta iki belediye aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait kamyonet ve kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinden çıkan Mevlüt Ö. idaresindeki 07 LAR 49 plakalı kamyonet ile Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi yolunda Selçuk Ö. yönetimindeki 07 LFH 79 plakalı belediyeye ait temizlik işleri kamyonu çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        ​İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Mevlüt Ö. ile araçlarda bulunan Hasan A, Abdullah C, Soner A, Rıza D, Osman K. ve Ahmet A. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!

