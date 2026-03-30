        İBB soruşturmasında Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı gözaltına alındı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in başdanışmanı C.O. ile belediye çalışanı B.K. gözaltına alındı.

        Giriş: 30.03.2026 - 10:00 Güncelleme:
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında C.O. ve B.K. gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alındı.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren şüphelilerin İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

        Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'dan Avrupa'ya yeni çiçek: Aslanağzı
        3 bin 500 Avusturyalı emekli, tatil için Marmaris'e geliyor
        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı gözaltına alındı
        Böcek'in başdanışman Cem Oğuz gözaltına alındı
        Genç kadın evde silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu
