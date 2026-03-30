        Antalya'da "Kütüphane Haftası" dolayısıyla karma resim sergisi açıldı

        Antalya'da 30 Mart-5 Nisan'da kutlanan "Kütüphane Haftası" dolayısıyla farklı tekniklerle oluşturulan karma resim sergisi açıldı.

        Giriş: 30.03.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Mercan Sanat Topluluğu sanatçılarının özgün eserleri, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

        Ayşe Özmak Mercan'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide karakalem, sulu boya, akrilik, yağlı boya, dekoratif ve doku çalışmalarından oluşan yaklaşık 160 eser yer aldı.

        Mercan, bu yıl "İyileştiren Kütüphane" temasıyla 62'ncisi kutlanan hafta kapsamında, 34 kursiyerin çalışmalarından oluşan sergiyi açtıklarını söyledi.

        Serginin, yaklaşık bir senedir yaptıkları eserlerden oluştuğunu aktaran Mercan, şunları kaydetti:

        "Farklı bir sergi sunduk, amacımız kütüphane haftasında Tekelioğlu Kütüphanesi'ne destek vermek. Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesiyle kitaptan uzaklaşıyor muyuz kaygısı var aslında ama belli bir kesim yine burada. Teknoloji ilerledikçe her şeyin yerini almış olabilir ama kütüphaneler her zaman bu özel duyguyu yaşatmalı. Biz de haftaya dikkati çekmek için böyle bir etkinlik yaptık."

        Kütüphanede farklı etkinliklerin de gerçekleştireceğini belirten Mercan, kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişimle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda her alanda üretime katkı sağladığını vurguladı.

        Sergi, 5 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

