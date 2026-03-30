13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sürüyor

Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın yedinci gününde Türk sporcular, 5 madalya kazandı.



Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.



Turnuvanın yedinci gününde büyük kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.



Turnuva, yarın büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.

