13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sürüyor
Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın yedinci gününde Türk sporcular, 5 madalya kazandı.
Giriş: 30.03.2026 - 23:07
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın yedinci gününde büyük kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.
Turnuva, yarın büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.
