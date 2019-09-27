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Altın Portakal’ın ulusal jürisi belli oldu Yönetmen Zeki Demirkubuz’un başkanlığındaki jürisi Şebnem ...

İHA

26 Ekim'de başlayacak ve bu yıl 56.sı gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iki yıl aradan sonra yeniden düzenlediği ulusal yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Zeki Demirkubuz'un başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde oyuncular Şebnem Bozoklu, Mert Fırat, yazar senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen'den oluşuyor.

Altın Portakal’ın ulusal jürisi belli oldu Yönetmen Zeki Demirkubuz’un başkanlığındaki jürisi Şebnem Bozoklu, Mert Fırat, yazar senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen’den oluşuyor

26 Ekim’de başlayacak ve bu yıl 56.sı gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin iki yıl aradan sonra yeniden düzenlediği ulusal yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Zeki Demirkubuz’un başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde oyuncular Şebnem Bozoklu, Mert Fırat, yazar senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen’den oluşuyor.
Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli buluşma noktası olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 26 Ekim 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin, iki yıl aradan sonra yeniden düzenlediği Ulusal Yarışmalar’ı için heyecan artarken, jüri üyeleri de belli oldu. Yönetmen Zeki Demirkubuz’un başkanlığında kurulan ve oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu ve senarist Mert Fırat, yazar ve senarist Latife Tekin ile görüntü yönetmeni Emre Erkmen’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçerken, 15 dalda toplam 810 bin TL değerinde para ödülü verecek. Melis Behlil, Nurdan Arca ve Veton Nurkollari’den oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi iki filme toplam 90 bin TL değerinde ödülleri sunarken, Tuğçe Altuğ, Wilhelm Faber, Rezan Yeşilbaş’tan oluşan Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi de toplam 30 bin TL destekli ödüllerin sahiplerini belirleyecekler. Festivalin kazananları 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz
Bu yıl Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri başkanlığını; 1993’te çektiği “C Blok” ile başladığı sinema kariyerinde, her biri Behlül Dal Jüri Özel Ödülü kazanmış “Masumiyet”, “Üçüncü Sayfa”, “Yazgı” ve “Bekleme Odası” filmlerini çekmiş, En İyi Film dalında Altın Portakal aldığı “Kader”den son filmi “Kor”a uzanan filmografisiyle Türkiye sinemasının en önemli auteur’lerinden biri olan Zeki Demirkubuz yapacak. Seçilen filmlerin değerlendirileceği Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri üyeleri ise; senaryosunu da yazdığı Atıf Yılmaz filmi “Bir Yudum Sevgi”ye esin kaynağı olan “Berci Kristin Çöp Masalları”, “Sevgili Arsız Ölüm”, ve “Gece Dersleri” romanlarıyla Türkiye edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Latife Tekin, “Soğuk”, “Albüm”, “Yok Artık” filmleri ve “Canım Ailem”, “Galip Derviş”, “Şahsiyet” gibi beğenilen televizyon dizilerinin oyuncusu Şebnem Bozoklu, “Başka Dilde Aşk”, Altın Portakal’da En İyi Senaryo Ödülü kazandığı “Atlıkarınca”, “Erkek Tarafı: Testosteron”, “Bir Varmış Bir Yokmuş” filmlerinin oyuncusu ve senaristi Mert Fırat, ve “2 Genç Kız”, “Kıskanmak”, “Hayat Boyu” ve “Kız Kardeşler” filmlerinin ödüllü görüntü yönetmeni Emre Erkmen’den oluşuyor.

Sinemaya 810 bin TL destek
Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi, 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra her biri 100 bin TL değerindeki Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de dahil olmak üzere 15 dalda toplam 810 bin TL tutarında ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Jüri bu yıl ayrıca, yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş kadın sinemacılardan birine 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü’nü de verecek. Yarışma seçkisinde ayrıca Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme de İzleyici Ödülü sunulacak.

Kısa ve belgesel filme 90 bin TL destek
Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan ve sinema yazarı ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Melis Behlil, belgesel film yönetmeni ve yapımcısı Nurdan Arca ve dünyanın en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden DokuFest’in sanat yönetmeni Veton Nurkollari’den oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın jürisi 10 filmi değerlendirecek ve iki filme toplamda 60 bin TL para ödülü sunacak.
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeliğini ise, “Kaybedenler Kulübü”, “Kelebekler” filmlerinin oyuncusu Tuğçe Altuğ, Berlinale'nin koordinatörü Wilhelm Faber, Cannes ve Altın Portakal’da ödül kazanan kısa filmi “Sessiz (Bé Deng)” ile büyük başarı yakalamış yönetmen Rezan Yeşilbaş yapacak. Jüri En İyi Film ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde toplam 30 bin TL değerinde ödül verecek.

Ulusal Yarışmalar geri dönüyor
İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya’ya geri dönen Ulusal Yarışmalar’a 50 uzun, 215 kısa ve 72 belgesel olmak üzere 400’e yakın film başvuru yaptı. Festivalin kazananları ise 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin programı ise 10 Ekim’de açıklanacak.

ANTALYA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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