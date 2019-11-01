ASMEK kursları 4 Kasım’da başlıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASMEK’te 20192020 dönemi kursları 4 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK’lerde yeni dönem başlıyor. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli, Finike, Kumluca, Alanya, Serik, Kemer ve Gazipaşa kurs merkezlerinde kursiyerler 4 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kursları bu yıl 194 branşta 728 kurs verilecek. Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarındaki kurslar sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:08

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.