Prof. Dr. Şekeroğlu: Kadınlar her gün 170 kimyasalı cildine uyguluyor

KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, kadınların her gün 12 farklı kozmetik ürünü kullandığını belirterek, "Bunların içerisinde 170 farklı kimyasal var. Genç yaştan itibaren yoğun kimyasal kullanan insanlarda cilt kanserleri, ciltte iritasyon, iltihaplanmalar ortaya çıkıyor. Bunlar hep bu kimyasallardan" dedi.

3.Uluslararası Kozmetik Kongresi, Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği'nce Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde düzenlendi. Kongrede konuşan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, kimyasal ürünlerin kullanımıyla ilgili bilgiler paylaştı. Şekeroğlu, Türkiye'nin 3 bini endemik olmak üzere 10 bin bitki türü ile Avrupa'dan zengin olunduğuna dikkati çekti. Bitki zenginliğine rağmen bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Şekeroğlu, "Doğal ham maddeleri bile hala dışarıdan alıyoruz. Bitki ekstreleri, bitkisel çayları bile çuvalları gönderip küçük paketlerle alıyoruz. Gül yağını gönderip parfüm olarak alıyoruz. 100 katı fiyatla geri alıyoruz. Milli kozmetik konusunda ön plana çıkmalıyız" dedi.

'170 FARKLI KİMYASAL ÜRÜNÜN BİRÇOĞU DA AĞIR METAL'

Kozmetik kullanımının giderek arttığını ve kadınların daha güzel görünmek için çeşitli ürünler kullandığını aktaran Prof. Dr. Şekeroğlu, "İnsanlar güzelleşmek, genç kalmak istiyor. Özellikle kimyasal içerikli ürünler kullanıyor. Bugün bir kadın günde 12 farklı kozmetik ürün kullanıyor. Bunun içerisinde 170 farklı kimyasal var. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadın daha parlak, daha alıcı, daha güzel görünmek için maalesef özellikle genç kesim ciddi oranda ürün kullanıyor. Bu 12 farklı ürün ve 170 kimyasal ürünün birçoğu da ağır metal" diye konuştu. Bu nedenle daha doğal, daha az zararlı ürünler üretilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, sağlıklı ürünlerin yaygınlaşması için çalışmalar içinde olduklarını kaydetti. Şekeroğlu, "Doğal kozmetikler özellikle cilt bakım ürünleri, güneşten korunma ve saç bakım ürünlerinde kullanılıyor. Yani kullanılan ürünlerin yüzde 50'sini saç ve cilt bakımları ürünleri oluşturuyor. Genç yaştan itibaren yoğun kimyasal kullanan insanlarda cilt kanserleri, ciltte iritasyonlar, iltihaplanmalar, yaralanmalar ortaya çıkıyor. Bunlar hep bu kimyasallardan" dedi. Anadolu'nun doğal ürünler açısından zengin olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Şekeroğlu, yenmeyen bir şeyin vücuda sürülmemesi gerektiğini aktardı.

ANTALYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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