Antalya’da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığının 5 derece üstüne çıkınca, vatandaşlar kasım ayının sonunda denize girerek adeta ısınmaya çalıştı.

Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde, vatandaşlar deniz keyfini bu sefer serinlemek için değil adeta ısınmak için yaptı. Hava sıcaklığının 17, nem oranının yüzde 79, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, iki gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bugün açık bir hava seyretmesine karşın, öğleden sonra hafif rüzgarla soğuk hava dalgası etkisini gösterdi. Mont ve kazaklarını giymeye başlayan Antalyalılar, sahil kesimlerine indiklerinde mayolarını giyerek güneşlendi, bazıları da denize girerek sıcak suyun keyfini çıkardı.

Sahilde deniz keyfi yapan vatandaşlardan Ali Akın, “Kasım ayının son günleri ama harika bir hava var. Dışarısı 20 derece ama deniz 21 derece. Bu güneşten de yararlanmak lazım. Doğuda maalesef insanlarımız kar ve tipiyle mücadele ederken, biz ise Antalya’nın bu güzel havasını değerlendiriyoruz. 3 gündür üst üste yağış vardı ama Antalya’nın havası malum değişebiliyor. Yıl boyunca havanın güzel olduğu zamanlar hemen hemen her gün denize giriyorum” dedi.

ANTALYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.