Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor. Bodrum katı tamamlanan projede zemin seviyesine ulaştı.

Başkan Muhittin Böcek, terminalin ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını ve modern yüzüyle Elmalı'ya yakışacağını söyledi.

ANTALYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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