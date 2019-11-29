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ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarında ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarında ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.
Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı, Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 27 Kasım 2019 tarihinde Antalya Expo Center’da ziyarete açıldı. 32 ülkeden 850’yi aşkın katılımcı markanın yer aldığı ve 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, ülke tarımı için önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı.
Fuarda ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. Vali Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yarışmaya katılan ve ödül alan tüm yarışmacılara teşekkür etti.

"Sınırsız yenilik potansiyeli var"
Antalya'nın bitkisel üretim değerinde Türkiye'nin birincisi sırada yer aldığını belirten Çetin, "Tarım sektörünün her alanında inovasyona ihtiyacı olduğu yadsınamaz. Yerli tohum ıslahı, biyolojik mücadele, su tasarrufu, toprak ve bitki, izleme akıllı ambalaj, geri dönüşüm, eTicarer, eİhracat gibi çok sayıda konuda, sınırsız yenilik potansiyeli vardır. Tarımda yeniliğin sonu yoktur. Özellikle üç alanda yeniliklere önem vermeliyiz, birisi ekoloji ve su alanıdır, diğeri dijital tarım, üçüncüsü de eTicarettir. Artık sadece Hollanda'ya bakmayalım. Çin, Hindistan, Brezilya gibi son yıllarda hem üretimini hem de ihracatını arttıran ülkeler var. Domates üretiminde dünyada 4'üncü fakat ihracatta hala 6'ncı sıradayız. Belki bugüne kadar aklımızı kullanmadık ama akıllı teknolojiler, bundan sonra bizi daha akıllı olmak zorunda bırakacaktır" diye konuştu.
Çetin, Antalya'nın pilot il olarak ilan edilmesine yönelik ilgili 3 bakanla görüştüğünü belirterek, gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Vali Karaloğlu: "Antalya önemli bir merkeze dönüştü"
Törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Vali Karaloğlu ise Antalya'nın hem örtüaltı üretiminde hem de örtüaltı teknolojilerinde çok önemli bir noktaya geldiğini aktardı. Tohumdan, fideden, gübreden, tarım makinalarından ve sera ekipmanlarından başlayarak Antalya'nın çok önemli bir merkeze dönüştüğünü ifade eden Karaloğlu, "Bu ödüller yenilikçi fikirleri olan insanları cesaretlendirmek ve üretmiş oldukları fikirleri tarım sektörüne aktarabilmenin önünü açmak için verilen ödüllerdir. ATSO yapmış olduğu vizyoner çalışmalarla Antalya'nın bugününe ve geleceğine dönük çok önemli çalışmalar yapıyor. Antalya 4.0'da sadece sanayi değil turizmde, tarımda, şehircilikte ve insan yaşamında da 4.0 içerecek şekilde geniş bir perspektifte çalışmalar yapıldı. ATSO arge ve inovasyona, markalaşmaya ve eticarete gerçekten önemli yatırımlar yapıyor" şeklinde konuştu.

Marangozoğlu: "Fuar hedeflerine ulaşacak"
Informa Markets Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu da, tarım sektörü için önemli gelişmeler sağlayacak fuara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm dünyanın Türkiye tarımını ve Growtech'in başarısını konuştuğunu dile getiren Marangozoğlu, "Sektörümüz ve ekonomimiz adına uluslararası arenada bu gurur verici gelişmelerin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Fuarın belirlediğimiz hedeflere ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

6 proje ödül sahibi oldu
Konuşmaların ardından ödül takdimi gerçekleştirildi. "Sera Teknolojileri ve Sulama", "Tarım Makineleri ve Teknolojileri", "Tarımsal Bilişim", "Bitki Besleme ve Koruma", "Tohum, Fide" olmak üzere 5 kategoride 6 ödül verildi. Kırk bir proje arasından seçici kurul tarafından belirlenen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'ni kazanan şirketler şöyle sıralandı:
"Sera ve Sulama Teknolojileri Kategorisinde, Ekobax Sulamasız Tarım Teknolojisi Bitki Destek Ünitesi Projesi ile Ekofen Tarım Teknolojileri firması, Bitki Besleme & Koruma Kategorisinde; Mantar Sinekleri ile Mücadelede Alternatif Bir Yaklaşim: EcosavM1 (Ekolojik Savunma Cihazı) Projesi ile yarışmaya katılan Kekova Enerji, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Kategorisinde; LED Teknolojisi ile Bitki Aydınlatma Projesi ile Yarışmaya Katılan PSL Elektronik, Tohum, Fide Kategorisinde; Klasik Türkiye'deki Yerel Acur Populasyonların Islahı ve Çeşit Geliştirme Projesi ile yarışmaya katılan Sakligen Tohumculuk ve Tarımsal Bilişim Kategorisinde; Üreticilerin, Arazide Karşılaştikları Hastalıkları Cep Telefonlarının Kameraları Aracılığıyla En Hızlı Şekilde Tespit Etmeleri, Hastalıkla İlgili En Doğru Bilgileri Almalarını Amaçlayan Akıllı Asistan Projesi ile yarışmaya katılan Hektaş."

ANTALYA

29 Kasım 2019 Cuma

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YEREL HABERLER Böcek'ten işten çıkartılan tiyatrocular hakkında ...
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