Grinko, müzikseverle buluştu

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle son buldu.

16 Kasım’da Antalya’ya yıldız yağdırmaya başlayan 20. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, 30 Kasım’da gerçekleşen muhteşem bir konserle sanatseverlere veda etti.

Müzik şöleni yaşatan festivalin kapanış konserinde, dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko müzikseverlerle buluştu. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği konser, dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Grinko, unutulmaz konserinde piyanonun yanı sıra; gitar ve davul çaldı. Grinko’nun enstrümanlarla yaptığı şovlar izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Gecenin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kapanış konserini veren Evgeny Grinko’ya teşekkür plaketi ve çiçek verirken; hem dünyaca ünlü piyaniste hem de festival boyunca konserlere yoğun ilgi gösteren tüm Antalyalılara teşekkür etti.

ANTALYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.