Antalya’da aranan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında “Basit Yaralama” suçundan yakalama emri bulunan H.E.T. ve R.K. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
ANTALYA
02 Aralık 2019 Pazartesi
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