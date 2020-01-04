Kaş Belediyesinde rotasyon

Kaş Belediyesinde görev değişiklikleri yaşandı.

Kaş Belediyesinde idari birim teşkilat şeması yeniden şekillendi. İdarede bazı müdürlüklerdeki görevlendirmelerde değişiklik yapıldı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın onayı ile yapılan düzenleme çerçevesinde yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Başkan Ulutaş, müdürlüklerde yapılan rotasyondaki amacın verimli çalışma ve halka daha iyi hizmet olduğunu söyledi.



Yeni görev dağılımı

Yapılan rotasyonun ardından, Kaş Belediyesinde müdürlüklerde yeni görev dağılımı şu şekilde oldu:

Durmuş Mutlu, Yazı İşleri Müdürü, Hanife Arıcı, Mali Hizmetler Müdürü, Faruk Akbudak, İmar ve Şehircilik Müdür vekili, Serdar Er, Emlak İstimlak MüdürüFen İşleri Müdür vekili, Gürşah Günal, Strateji ve Geliştirme Müdürü, Çisem Ünsal, Plan ve Proje Müdürü, Ferhat Güngör, Zabıta Müdürü

Ali Evren, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Süleyman Erdoğan, Temizlik Hizmetleri Müdürü, Hüseyin Bayık, İşletme ve İştirakler Müdürü

Nursen Benli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Hamit Batur, Sağlık Hizmetleri MüdürüDestek Hizmetleri Müdür vekili, Mehmet Ali Güçlü, Hukuk İşleri Müdürü, Derya Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Lütfi Öztürk, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü

ANTALYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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