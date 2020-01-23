Özel güvenlik ihbarda bulundu, polis müdahale etti KAAN uygulaması şüphelilere göz açtırmıyor

Özel güvenlik görevlileri ile polisin işbirliği sayesinde aralarında Antalya'nın da bulunduğu 6 ilde 9 ayda bin 150 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasındaki iletişim, işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Nisan 2019'da pilot il olarak İstanbul'da uygulamaya konulan "Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Koordinasyonu Uygulaması (KAAN)" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede KAAN uygulaması, yılbaşı itibarıyla Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir'de de hayata geçirildi. KAAN uygulamasının verimliliğini artırmak amacıyla özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk personeli eğitimlere alınırken, uygulamanın hayata geçirildiği 6 ilde eğitimlere bugüne kadar 38 bin 746 özel güvenlik görevlisi ve bin 953 genel kolluk personeli katıldı.



Özel güvenlik ihbarda bulundu, polis anında müdahale etti

Pilot şehir olarak seçilen İstanbul'da özel güvenlik görevlileri, başta asayiş, narkotik ve kadına şiddet konuları olmak üzere karşılaştıkları önemli olayları KAAN uygulaması kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden genel kolluğa bildirdi. Bu sayede kolluk kuvvetlerinin olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmelerine imkan sağlandı. Eğitim çalışmaları çerçevesinde İstanbul'da 16 bin 976'sı özel güvenlik görevlisi, 507'si kolluk kuvveti olmak üzere 17 bin 483 personele eğitim verildi. İstanbul'da 2019 Nisan'dan 7 Ocak 2020'ye kadar bin 436'sı gerçek olmak üzere 2 bin 55 ihbar yapıldı. Bu ihbarlar sonucu bin 150 kişiye işlem yapıldı.



24 il daha uygulama kapsamına alınacak

KAAN uygulamasının tüm illere yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar devam ederken, bu kapsamda 1617 Ocak'ta Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda 24 ilin emniyet müdürlüğüne bağlı özel güvenlik şube müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Ankara'da toplantı yapıldı. KAAN uygulamasının işleyişiyle ilgili sunum yapılan toplantıda, personele eğitim verildi. Söz konusu 24 ilde uygulama kapsamına alınacak özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk personeline Şubat ayında eğitimler verilecek.

ANTALYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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