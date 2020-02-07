Arkeolog cinayetine 25 yıl Olympos Antik Kenti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Sertel'in katil zanlısına 25 yıl ceza verildi Öldürülen arkeoloğun ablasından karara tepki: “Adam öldürmenin cezası nasıl 25 yıl olabilir?”

Antalya’nın Kemer ilçesi Olympos Antik Kenti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Sertel'in katil zanlısı, yeniden hakim karşısına çıktı. Son sözünde, “Pişmanım” diyen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Koridorda gözyaşı döken arkeoloğun ablası, “Adam öldürmenin cezası nasıl 25 yıl olabilir?” dedi.

Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olympos Antik Kenti'nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel (32), ‘ağaç kesildiği iddiaları’ üzerine bölgede oturan Sadık Poyraz ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Poyraz, yanındaki bıçakla Sinan Sertel’i göğsünden bıçakladı. Sertel uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sadık Poyraz ise tutuklandı.

Sadık Poyraz, 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Son sözünde, “Pişmanım” diyen sanık, ilk olarak müebbet hapis cezasına, ardından da iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sertel’in ablası Nurcan Doğan ise kararın ardından koridorda, “Adam öldürmenin cezası nasıl 25 yıl olabilir?” diyerek gözyaşı döktü.

ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.